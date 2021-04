Mercato : « Il paraît qu’il n’y a plus d’oseille, et maintenant il y en a. C’est l’OM… »

Pablo Longoria veut se montrer offensif sur le marché des transferts. Mais le président de l’OM aura-t-il les moyens de reconstruire une équipe compétitive ? Les informations sont contradictoires et Jérôme Alonzo a des doutes…

Interrogé sur l’état des finances du club en conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a tenté d’être rassurant : « A l’OM, un club qui a des revenus très importants sur les recettes matchday, avec le stade, c’est évidemment une situation très difficile. Nous nous posons beaucoup de questions sur la pérennité du football actuel. Nous ne sommes pas dans une situation critique, tout le contraire, on a un propriétaire très solide financièrement, Frank McCourt. Il a mis beaucoup d’argent dans le club. Ce n’est pas le moment de demander un effort économique, des moyens exceptionnels au propriétaire. Le coach est ambitieux, je suis ambitieux, notre structure technique est ambitieuse. On travaille tous les jours avec la mentalité de rentrer sur le podium, ça doit être l’objectif pour la saison prochaine. (…) L’OM restera un des plus gros clubs de France au niveau du budget, avec le stade, les sponsors, on a très bien travaillé dans ces domaines ». Un discours que ne comprend pas Jérôme Alonzo, il ne sait pas si l’OM aura vraiment les moyens de recruter…

A lire : OM : POUR DI MECO, MCCOURT N’A PAS LES MOYENS DE SES AMBITIONS !

Si on les écoute, il y a une équipe qui peut jouer le podium la saison prochaine

« Je ne comprends plus. Je croyais qu’il fallait qu’ils vendent pour se refaire la cerise financièrement. Mais là, ils ne veulent plus vendre. Thauvin devait partir à coup sûr, il ne part plus. Milik, je lisais il y a deux semaines que c’était fini, et là ce n’est pas fini. C’est l’OM… On l’adore aussi pour ça. Si on les écoute, il y a une équipe qui peut jouer le podium la saison prochaine. Parce que l’OM avec Kamara, Thauvin, Milik et le nouveau Payet, c’est une équipe extrêmement compétitive, en tout cas les onze titulaires. Après, la rotation, c’est plus compliqué. Mais est-ce qu’ils vont tous rester ? Ça me paraît compliqué, non ? Il paraît qu’il n’y a plus d’oseille, et maintenant il y en a. C’est l’OM… » Jérôme Alonzo – Source: la chaîne L’Équipe (29/04/2021)

Rami est aussi circonspect et l’a expliqué sur RMC…

🗣 Adil Rami : « Lui faire confiance pour remettre l’OM en C1, pas du tout. Je suis obligé d’associer ses ambitions avec celles, financières, du club. C’est encore McCourt à la tête du club ». Le plateau de Top of the Foot divisé sur le cas Pablo Longoria. #RMCLive pic.twitter.com/mpcOK8chgK — Top of the Foot (@topofthefoot) April 29, 2021

APRÈS UN PRÉSIDENT CATASTROPHIQUE ET CE N’ÉTAIT PAS COMPLIQUÉ DE FAIRE MIEUX — RAMI

« Remonter la barre, je lui fais confiance pour ça, Mais c’est quoi ? par contre, qualifier l’OM en Ligue des Champions pas du tout. Je n’ai pas confiance, il veut des pépites, des joueurs expérimentés mais ce n’est pas gratuit ! C’est encore McCourt à la tête du club ! Comment tu trouves l’oseille ? Je suis obligé d’associer ses ambitions avec les possibilités financières du club. Tu vas trouver des pépites à 2€ et des joueurs expérimentés à combien ? Quelqu’un avec un réseau ? Si tu me parles de Luis Campos je te dis oui il a fait ses preuves, il connaît le football et les mecs l’aiment mais Longoria je ne suis pas totalement emballé. Oui il fait mieux, tout le monde s’enflamme parce qu’il vient après un président catastrophique et ce n’était pas compliqué de faire mieux. Quand il est arrivé et qu’il a ramené Milik et Lirola c’est bien, mais on veut l’OM en Ligue des Champions, pas juste remonter la barre. Comment tu peux faire sans argent ? » Adil Rami – source : RMC (29/04/2021)