Mercato: « Il y a trop de joueurs qui ne méritent pas de signer à l’OM »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, « Titi » est revenu sur l’effectif de l’Olympique de Marseille. Pour lui, il y a beaucoup de joueurs qui n’ont pas le niveau pour évoluer au sein du club olympien.

« L’effectif a été construit en dépit du bon sens en début de saison »

« Il y a clairement trop de joueurs qui n’ont pas le niveau de jouer à l’OM » @Mode55489648 #OM #TeamOM @karim__diouf

L’intégralité de l’émission ici : ➡️https://t.co/kRLscuLNPM pic.twitter.com/nV1qhvsHF8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 17, 2024

« L’effectif a été construit en dépit du bon sens en début de saison, a déploré Titi. Il y a des joueurs qui sont arrivés avant le coach. Cela a été compliqué toute la saison. Il y a clairement trop de joueurs qui n’ont pas le niveau pour jouer à l’Olympique de Marseille. On ne peut pas leur en vouloir. Ce ne sont pas les joueurs qui sont venus ici. On a été les chercher. Si tu veux élever le niveau et finir sur le podium toutes les saisons comme on le souhaiterait, il y a des éléments qui ne méritent même pas de signer à l’OM. Avec le recul, quand on regarde tous les mouvements, vu que l’on apprécie le football, est ce que l’on se dit que l’on va aller chercher un podium ou un titre avec ces joueurs. Jamais de la vie », a-t-il ajouté.

