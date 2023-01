Le football est souvent une histoire de rendez-vous manqué. André Villas-Boas a par exemple raté de peu Darwin Núñez, il était aussi proche de faire venir l’international russe Aleksandr Kokorin…

Lors d’un entretien accordé à Footmercato, Aleksandr Kokorin est revenu sur les discussions avec l’OM d’André Villas-Boas lors du mercato hivernal 2020. L’attaquant international russe n’a pas pu rejoindre Marseille suite à la sanction de l’UEFA liée au fair-play financier.

Il y avait un blocage lié au fair-play financier

« Il y avait bien des discussions avec l’OM, mais le problème pour Marseille à cette époque-là était plus financier. Il y avait un blocage lié au fair-play financier, au règlement et donc à la capacité du club de m’accueillir. Malheureusement ça ne s’est pas fait, mais pour moi, André Villas-Boas, que l’ai côtoyé quelques mois, est vraiment le meilleur coach que j’ai eu dans ma carrière. Un super coach, une magnifique personne. C’est quelqu’un de très calme, avec lui il n’y a pas de scandales. Si tu ne le respectes pas, tu peux partir, si tu reviens, que tu t’excuses auprès de lui et du groupe, ok tu peux continuer à t’entraîner. Ce n’est pas une question de sentiments, d’émotions, c’est qu’il est juste. C’est un super entraîneur. » Aleksandr Kokorin – source : FootMercato (24/01/2023)

Dans un long entretien pour Foot Mercato, Aleksandr Kokorin évoque son transfert avorté à l’OM ! ✍️ @AurelienMacedo @CasseJosue — Foot Mercato (@footmercato) January 24, 2023

Le Zenit ne voulait pas me laisser partir à l’OM…

« Le seul club qui était proche de moi, c’était Marseille. Je ne pouvais pas quitter le pays avant le 6 décembre. Quand je me suis retrouvé enfin libre, j’ai écrit à André Villas-Boas. Je lui ai dit : « Je suis disponible. Le Zenith n’a pas besoin de moi pour la deuxième partie de la saison.’’ Je lui ai dit que j’aimerais beaucoup les rejoindre. Il m’a répondu : « C’est une super option, mais nous ne pouvons pas payer le transfert pour le moment. » J’ai appris de mon côté que le Zenit était d’accord pour un transfert définitif ou un prêt… J’ai donc dit à l’OM que l’idéal serait un prêt. Ils ont alors contacté le Zenit. Mais ensuite, ils m’ont dit que le Zenit ne voulait finalement pas me laisser partir là-bas. Puis est arrivé Sochi et apparemment ils préféraient me prêter ici… »

Aleksandr Kokorin – Source : KraSava (2020)