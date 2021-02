Mercato : « il y avait eu des discussions entre mon conseiller et l’OM… un club qui pouvait m’intéresser »

Le mercato hivernal 2021 de l’OM a été très actif. Pablo Longoria a recruté 4 joueurs dont le latéral droit Pol Lirola. Ce dernier a été préféré à d’autres options dont celle de Kenny Lala qui a finalement rejoint le championnat grec.

Kenny Lala a quitté Strasbourg lors de ce mois de janvier pour rejoindre l’Olympiakos. A six mois de la fin de son contrat, le polyvalent latéral a été recruté pour 2,1M€. Interrogé par la chaîne Téléfoot, Kenny Lala a expliqué qu’il n’était pas contre un transfert à l’OM suite à des contacts lors de l’été dernier.

J’avais un ami là-bas qui me disait le plus grand bien de ce club

« Pourquoi cela ne s’est pas fait avec l’OM ? C’est vrai que mon agent m’en a parlé… En juin dernier, il y avait eu des discussions entre mon conseiller et l’Olympique de Marseille, et je lui avais alors dit que c’était un club qui pouvait m’intéresser. J’avais un ami là-bas qui me disait le plus grand bien de ce club. Mais ça ne s’est pas fait, c’est comme ça. Il faut l’accepter. C’est le football… ». Kenny Lala – Source: la chaîne Téléfoot (02/02/2021)