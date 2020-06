Mercato : « J’ai choisi l’OM car c’est mon club de cœur ! »

Le milieu de terrain, Cheick Souaré fait partie des 6 nouveaux joueurs professionnels que l’Olympique de Marseille a fait signé lors de ce mois de juin. Le club compte beaucoup sur lui…

Interrogé par le média officiel du club, Nasser Larguet souligne le talent de Souaré : « Il est pétri de talent. Quand on l’a fait passer à l’entraînement avec André Villas-Boas, son premier réflexe a été de dire qu’il avait un très bon pied. Il mérite son contrat professionnel mais il doit gagner en maturité dans l’effort. (…) C’est un joueur sur lequel on peut compter pour l’avenir. » Le milieu de terrain qui aura 18 ans en septembre s’est lui confié sur le site officiel du club.

Malgré des propositions extérieures, Cheick Souaré explique son choix de signer à l’OM.

essayer d’aller gratter une place pour m’imposer dans le monde pro — Souaré

« J’ai choisi l’OM car c’est mon club de cœur. Tout le monde rêve de jouer dans un club comme l’Olympique de Marseille, et c’est une fierté pour moi et mes parents. À partir du moment où j’ai vu certaines personnes que je côtoyais qui ont signé pro, du coup cela m’a donné envie aussi. Je dois progresser encore et encore, et après essayer d’aller gratter une place pour m’imposer dans le monde pro ». Cheick Souaré – source : Site officiel de l’OM (21/06/2020)