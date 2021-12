Mercato : « J’ai toujours voulu jouer à l’OM ! »

Un temps pisté par Andoni Zubizarreta à l’été 2020, Mbaye Niang évolue aujourd’hui aux Girondins de Bordeaux. Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, l’attaquant sénégalais n’a pas caché ses regrets de ne pas avoir pu rejoindre l’OM.

Il était l’un des attaquants pisté par Andoni Zubizarreta lors du mercato estival en 2020. Mbaye Niang n’avait finalement pas rejoint l’Olympique de Marseille pour poursuivre son aventure du côté du Stade Rennais.

Aujourd’hui buteur des Girondins de Bordeaux, l’attaquant sénégalais a été marqué par son transfert avorté du côté de l’OM. Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, Mbaye Niang n’a pas caché qu’il aurait souhaité évoluer au sein du club phocéen.

« J’avais eu une discussion avec Zubizarreta »

« Cet épisode a cassé quelque chose. Je ne me suis pas caché. La moindre des choses, c’était de dire la vérité, pas de faire un coup en douce, pour que le club ait le temps de se retourner. Certains me disaient que Rennes jouait la Ligue des Champions mais je ne partais pas parce que Rennes était nul. J’ai toujours voulu jouer à Marseille, je l’ai toujours dit. Je sentais que c’était le moment pour moi. J’avais eu une discussion avec Zubizarreta, le directeur sportif. Quand ça ne s’est pas fait, pour X ou Y raisons, j’ai senti qu’à Rennes, on ne me regardait plus de la même façon. Ça ne m’a d’abord pas gêné, j’ai rejoué, mais en janvier j’ai senti que c’était la fin. Je n’avais plus la flamme. » Mbaye Niang – Source : Sud-Ouest (19/10/2021)

« Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti »

Alors qu’il était l’entraîneur de l’Olympique de Marseille à cette époque, André Villas-Boas avait balayé la rumeur menant à Mbaye Niang. Le technicien portugais avait avoué ne pas être intéressé par son profil.

« Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l’année. Son profil est intéressant, mais d’une part on n’a pas d’argent et d’autre part, on n’a pas mis son nom dans la liste des joueurs à acheter. Ça a pris de l’importance et je ne sais pas pourquoi, jusqu’au moment où le joueur était en contact avec certains joueurs de l’effectif. J’ai fait savoir à l’entourage du joueur qu’on n’est pas sur lui, on n’a pas fait d’offre. On n’a ni les moyens ni l’intérêt pour le faire venir. Je lui souhaite le meilleur. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas la qualité, mais parce qu’on n’a pas les capacités et qu’on cherche un autre profil. » André Villas-Boas – Source : La Provence (22/07/2020)