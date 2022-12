Mercato : « Je ne vois pas comment cette histoire peut bien se terminer pour l’OM « 

Dans l’émission Débat Foot Marseille ce jeudi nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane évoquent l’actualité mercato consacrées à l’OM et notamment le dossier Gerson.

Notre journaliste Benjamin Courmes donne son sentiment sur la situation du milieu de terrain brésilien Gerson, en instance de départ.

« Cet été c’était peut être possible de récupérer les 20 millions d’euros, mais aujourd’hui c’est impossible vu la situation du joueur… Quand tu as un entraîneur qui met de côté ta plus grosse valeur marchande, déjà ça pose problème. Après, Gerson a sa part de responsabilité, son attitude a vraiment été mauvaise, mais je pense que c’est aussi le rôle d’un entraîneur, d’un manageur de faire en sorte de ne pas se mettre les meilleurs joueurs du groupe avec lui et pas contre lui… Tudor, lui, s’en moque complètement de ça, et c’est soit tu le suit, soit tu n’existe plus, et il t’écarte. Donc ils ont décidé de l’écarter et du coup la valeur marchande chute. Et en plus ils lui ont même donné l’autorisation de partir avant le dernier match de championnat pour qu’il puisse aller négocier son transfert au Brésil avec le club de son choix… Du coup, Flamengo ils font quoi ? Ils essaient de tirer profit de la situation pour faire baisser au maximum le prix, c’est logique. Pourquoi il paierait le prix fort alors que le joueur ne veut plus revenir à Marseille, l’OM a fait savoir qu’il n’en voulait plus, et le père du joueur met la pression depuis plusieurs semaines. Je ne vois pas comment cela peut bien se terminer pour l’OM cette histoire. » Benjamin Courmes – Source : Débat Foot Marseille (15/12/2022)

Retrouvez l’intégralité de Débat Foot Marseille ci-dessous.