OM Mercato : Une offre de 50M€ de Tottenham pour une cible de Longoria ?

Depuis plusieurs jours, l’international marocain Sofyan Amrabat (26 ans) est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour ce mercato hivernal. Mais des clubs anglais sont prêts à sortir le chéquier pour écraser toute concurrence sur ce dossier.

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes mais de nombreuses rumeurs commencent déjà à circuler de toutes parts. Ces derniers jours, un intérêt de l’ OM pour l’international marocain Sofyan Amrabat (26 ans) est ainsi relayé par divers médias. Auteur d’un mondial remarquable, le milieu de terrain de la Fiorentina a vu sa côte exploser sur le marché des transferts. A tel point qu’il paraît désormais inaccessible pour le club marseillais.

A lire aussi : Mercato OM : Amrabat pisté par LONGORIA? 40M€ pour Ounahi? Le gros dossier GERSON !

Selon les informations de notre confrère journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim, Tottenham serait prêt à mettre 50M€ dès cet hiver pour devancer la concurrence de Liverpool et de l’Atletico pour Sofyan Amrabat (26 ans).

A lire aussi : OM : Dieng et Gueye de retour, Payet chambre déjà !

Avant la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et la France mercredi soir, Sofyan Amrabat s’est confié sur son avenir auprès du journal Marca. Le milieu de terrain a notamment évoqué les intérêts du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid :

Le championnat espagnol est l’un des meilleurs au monde

« C’est un grand honneur d’être lié à de tels clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J’ai beaucoup de respect pour mon club, c’est une grande équipe. J’ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m’a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joe Barone (directeur général du club) et Daniele Prade (directeur sportif). J’ai beaucoup de respect pour eux et pour le club. J’ai un grand entraîneur (Vincenzo Italiano) à la Fiorentina. Je n’aime pas parler des autres. Mais oui, ce que Simeone fait, ce qu’il a réalisé… Il entraîne l’Atlético depuis de nombreuses années. J’aime son style de jeu. Il a gagné beaucoup et j’ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de son équipe sont physiquement forts et agressifs. J’aime jouer de cette façon. Le championnat espagnol est l’un des meilleurs au monde. C’est aussi fort que la Premier League. L’Italie aussi. Peut-être qu’un jour je jouerai là-bas. J’ai 26 ans, personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. » Sofyan Amrabat – source : Marca (14/12/2022)