Mercato : « Je ne voulais pas partir de l’OM, il a fallu vendre car le club avait des problèmes financiers… »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Stéphane Mbia. L’international camerounais nous raconte son départ de l’OM vers la Premier League et QPR…

Stéphane Mbia nous raconte qu’il ne voulait pas quitter l’OM et que son passage par QPR était risqué…

L’OM c’est un truc de ouf — Mbia

« Rebondir dans un gros club anglais, tu as 30% de chance que cela arrive car c’est du business. Je ne voulais pas partir de Marseille, il a fallu vendre car le club avait des problèmes financiers. Alou Diarra et Loïc Remy sont aussi partis. J’étais à l’entrainement, je suis rentré à la maison, on m’appelle, on me dit que je vienne les écouter. Pendant ce temps le coach n’était plus là (Deschamps avait quitté le club, remplacé par Elie Baup). Il y avait une espère d’ouragan, l’OM c’est un grand club, c’est pour ça que j’adore ce club et que je suis content d’avoir gagné des titres là-bas. C’est un truc de ouf. »» Stéphane Mbia – Source : Footballclubdemarseille.fr

Retrouvez ci dessous l’interview de Stéphane Mbia en mode confinement ce Lundi, 06 avril