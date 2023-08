Mercato : « Je ne voulais pas que mon choix de venir à l’OM soit seulement animé par les sentiments « 

Geoffrey Kondogbia a été présenté à la presse ce jeudi au stade Vélodrome. Le nouveau joueur de l’OM s’est exprimé sur son choix de signer à Marseille au début de ce mercato estival.

« Il y a eu plusieurs aspects. Le premier était la confiance entre la direction et moi, on avait connu de belles choses avant. En étant né et ayant grandi ici, je connais la passion du club et ce qu’il représente en France. Mais je ne voulais pas que ce soit seulement animé par les sentiments, il fallait également réfléchir avec la raison sur le projet, qu’on soit en accord avec la direction. Tous ces éléments ont fait que j’ai opté pour l’OM, » a ainsi expliqué l’ancien joueur de Valence et de l’AS Monaco.