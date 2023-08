Mercato OM : « Le recrutement est audacieux mais ça peut fonctionner »

Sabri Lamouchi est revenu sur le mercato estival de l’Olympique de Marseille dans les colonnes de l’Équipe. Si l’ancien joueur de l’OM regrette le manque de stabilité, il trouve le recrutement intéressant.

Comme depuis plusieurs saisons, l’effectif de l’Olympique de Marseille a été largement remanié surtout sur les postes offensifs. Maintenant, il reste à trouver la bonne formule pour Marcelino. Une situation qui est devenu redondante pour Sabri Lamouchi : « Si on regarde le mercato de l’OM sans l’œil du supporter, on constate que tout a changé pour la troisième fois de suite. Un entraîneur a besoin d’un minimum de temps pour installer sa philosophie et son équipe, mais il n’y en a plus. Cet été encore moins, compte tenu des échéances proches. », confiait-il à l’Équipe.

Surtout, que ces échéances approchent à grands pas. Le premier match officiel aura lieu le 9 août prochain dans l’antre du Panathinaïkos. Et ce match sera déjà crucial pour la suite de la saison des Olympiens.

De nouveaux atouts qu’ils manquaient l’année dernière

Mais l’ancien entraîneur de Rennes est plus rassuré avec le travail opéré par Pablo Longoria. Les changements vont apporter un vrai plus pour lui : « Une fois le problème posé, je suis agréablement surpris de voir comment le président Longoria a réussi à recomposer le secteur offensif aussi vite. Il y a eu beaucoup de changements et je trouve ce recrutement intéressant, avec Sarr, Aubameyang et Ndiaye. L’équipe a beaucoup de nouveaux atouts, avec de la vitesse, de la profondeur. C’est peut-être ce qui manquait à Tudor la saison dernière. »

D’autant plus que les recrues seront revanchardes, car certaines sortent de saisons compliquées avec leurs clubs. « L’équipe a belle allure, avec des joueurs qui auront la possibilité de se racheter, comme Sarr qui a connu un passage plus compliqué à Watford après une première saison prometteuse, ou Aubameyang. L’avantage, c’est qu’ils connaissent la L1 et l’exposition d’un club comme l’OM. Avec Ndiaye, ils peuvent occuper les quatre positions de l’attaque, Marcelino aura le choix. C’est audacieux, mais ça peut fonctionner ».