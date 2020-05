Mercato : « Je ne voulais pas signer à l’OM »

L’italo-brésilien Amauri s’est exprimé sur les rumeurs qui le liaient à l’Olympique de Marseille lors du mercato 2011. Celui qui a choisi de porter les couleurs de l’Italie affirme qu’il ne voulait pas jouer à l’OM.

En 2011, le nom d’Amauri a été longuement lié à l’Olympique de Marseille. L’attaquant sous contrat avec la Juventus ne semblait plus être le bienvenu dans le club légendaire italien. Cherchant un point de chute, il privilégiait la piste qui l’emmener à Parme, son ancien club.

Marseille, je ne voulais pas y aller — AMAURI

« Comment se fait-il que je n’aie pas pu partir ? Parce que je devais aller à Marseille, mais que je ne voulais pas y aller. Je voulais retourner à Parme. La Juve avait un accord avec Marseille, je ne voulais pas y aller et il s’est passé ce qui s’est passé »

Amauri – Source : Instagram sur ParmaLive.com

Amauri a fait de la surenchère — ANIGO

Pour rappel, c’est Didier Deschamps qui souhaitait miser sur le buteur italien afin de renforcer son attaque. André-Pierre Gignac était alors tout proche de signer en Premier League, à Fulham, comme l’expliquait José Anigo à RMC en 2011.

« On ne s’est pas mis d’accord avec Amauri, il a fait de la surenchère. Et puis avec Fulham tout n’était pas réglé donc on n’a pas voulu prendre de risque vu qu’on se rapprochait de l’heure fatidique. Mais Gignac était OK pour aller à Fulham »

José Anigo – Source : RMC