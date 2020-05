Mercato : Rothen avait dit à Evra de ne pas venir à l’OM !

Ce vendredi dans son émission Rothen Régale, l’ancien joueur de l’AS Monaco et du PSG a retracé la carrière de Patrice Evra. Sur son passage à l’OM, il affirme qu’il avait tenté de le dissuader de venir à Marseille.

A la fin de sa carrière, après sa dernière saison à la Juventus, Patrice Evra est venu à l’Olympique de Marseille au début du projet McCourt.

je lui avais dit : méfie toi ! — ROTHEN

L’aventure entre l’Olympique de Marseille et l’ancien capitaine de Manchester United ne s’est pas bien terminée, notamment avec cet épisode à Guimares… Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen est revenu sur cet échec. L’ancien joueur du PSG affirme qu’il avait conseillé Evra de ne pas revenir en France et encore moins à l’OM.

« Je pense qu’Evra s’est trompé sur son choix de revenir en France, à Marseille. Il avait pas mal de contact, même en France et je lui avais dit : méfie toi. Parce qu’à l’époque, l’OM, c’était pas la meilleure équipe de France et tu sais très bien que dans ce club très populaire si t’es moins bien… Surtout toi avec la gueule que t’as, tu vas le reprendre dans la tête. Et il n’a jamais réussi à l’OM puis ça a été le déclin. West-Ham, ça a été un échec. Il a gâché sa fin de carrière sur ces deux choix »

Jérôme Rothen – Source : RMC