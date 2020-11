Mercato : « Je pensais que Firmino resterait à l’OM »

C’est un classique du football, tous ces joueurs devenu des stars que les clubs ont laissé filer. C’est le cas pour l’OM et Roberto Firmino…

Le buteur de Liverpool Roberto Firmino a d’ailleurs porté les couleurs de l’OM, à l’entraînement, pendant près d’un mois lorsqu’il était jeune. Daizen Maeda, ancien joueur professionnel, l’avait repéré en 2009 et lui a fait passer un test à l’Olympique de Marseille. Malgré des entrainements convaincants, le jeune brésilien n’avait pas été conservé par l’OM…

Tous les techniciens autour du terrain, aimaient Roberto (Firmino)

« Il est arrivé tranquillement à Marseille. Il est resté un peu plus d’un mois à l’OM. Déjà lors des premiers entraînements, il jouait très bien. Une fois, il s’est entraîné avec les professionnels. Il a mis un but en faisant une Madjer. Il était très content. Tous les techniciens autour du terrain, aimaient Roberto. Je pensais qu’il resterait à l’OM ».

Daizen Maeda – Source: Canal+ (08/11/2020)

C’ÉTAIT CERTAINEMENT UNE ERREUR VU SON PARCOURS – DURANd

« Il nous a été proposé, et on l’a pris à l’essai pendant un mois à Marseille avec la réserve. Tous les éducateurs étaient unanimes pour dire que c’était un joueur intéressant. Il s’est présenté comme avant centre et a même fait des séances avec le groupe pro devant le but où il avait été impressionnant. Après, c’était un gamin de 17 ans qui arrivait du pays, il était un peu perdu. Et c’est vrai qu’à l’époque, dans la stratégie de recrutement de l’OM, il n’a pas été validé de mettre de l’argent sur un joueur comme ça… C’était certainement une erreur vu son parcours »

Jean Philippe Durand – Source Canal + (02/05/2018)