Mercato : « Je savais que Kamara ne resterait pas à l’OM »

L’Olympique de Marseille a vu Boubacar Kamara quitter le club cet été, totalement libre. Maxime Lopez explique qu’il connaissait sa décision.

La dernière saison de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille aura été rythmée par des espoirs de prolongation et des intérêts de club dès le mercato hivernal. Il a ensuite rejoint Aston Villa totalement librement à la fin de la saison.

Maxime Lopez a été interrogé par La Provence à ce sujet. Le minot qui évolue maintenant à Sassuolo a exprimé son ressenti. Il savait très bien que son ancien coéquipier allait rejoindre un autre club à l’issu de la saison.

Si je m’attendais à son départ ? Bien sûr. On se parle tous les jours. Même sans ça, je savais qu’il ne resterait pas. Les gens ont du mal à comprendre que parfois on arrive à la fin d’un cycle. Pour notre vie d’homme et de famille, parfois ça fait du bien de partir. Ce départ va lui faire du bien. Il va changer de pays. Il m’a dit qu’il parlait un peu mieux anglais qu’avant. À l’époque, c’était un peu compliqué. Steven Gerrard l’aime beaucoup. Aston Villa est en train de faire un bon mercato. (…) J’ai vu tout ce qui a été dit sur ça. Ça ne me regarde pas. Je suis au courant du dossier. Ce qui n’est pas beau, c’est qu’on a entendu pas mal de choses après. Bouba aime l’OM, sa ville. Il aurait aimé faire les choses un peu mieux. Mais parfois on ne peut pas » Maxime Lopez – Source : La Provence (19/06/22)

Aston Villa un mauvais choix ?

Pour Jean-Charles De Bono, le choix de Kamara n’est pas forcément le meilleur, l’ancien joueur de l’OM voyait le nouveau milieu des Villains dans un club du top 5 anglais :

» Cette décision elle est personnelle, il avait jugé qu’il devait partir, après on peut pas juger vraiment son choix (…) Pour lui c’est un bon choix puisqu’il l’a fait, pour moi, non, ce n’est pas le meilleur choix ! Je pense que l’Atlético, ça aurait été un bon choix, l’Olympique de Marseille, meilleur mais sincèrement je pensais qu’il partirait dans un club du Top 5-Top 6 anglais ou alors en Espagne ou en Italie, on parlait du Milan, de l’Inter, de l’Atlético, là je suis un petit peu déçu. » Jean-Charles De Bono – Source: Football Club Marseille (23/05/2022)