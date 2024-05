Mercato : « je voulais montrer ce que je savais faire donc je suis parti de l’OM ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est imposé 2-1 face au HAC dimanche soir lors de la dernière journée de Ligue 1 saison 2023/2024. Une victoire qui n’a rien changé au classement, le club marseillais ne jouera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Petit regret après cette rencontre, le niveau de jeu affiché par le jeune Oussama Targhalline libéré par l’OM en 2023 !

Arrivé en provenance de l’académie Mohamed VI, Oussama Targhalline avait quitté l’OM en janvier 2023. Le milieu de terrain de 21 ans, avait rejoint le HAC, libre mais avec un pourcentage sur une possible revente. Le jeune joueur marocain a évoqué ce choix pour FootMercato.

« Au début, ce choix de carrière et le fait de rejoindre Le Havre, c’était un peu compliqué mais c’est normal aussi. J’étais à l’OM et je voulais vraiment partir pour avoir ce temps de jeu et cette logique, ma logique n’a pas forcément été comprise. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas ça même dans mon entourage. Pour eux, ma décision était trop risquée. Après, je ne suis pas quelqu’un qui se cache, j’étais déterminé, je savais ce que je voulais, j’avais besoin de temps et je voulais montrer ce que je savais faire donc je suis parti de l’OM et quand je suis arrivé au HAC, ça n’a pas forcément marché au début. »

A LIRE : OM : Autocritique, bilan… Longoria parle de la suite !

J’étais à l’OM et je voulais vraiment partir pour avoir ce temps de jeu

« Quand je suis arrivé au Havre en janvier 2023, j’ai intégré un collectif qui ne perdait aucun match donc on ne change pas une équipe qui gagne, c’est logique, je faisais quelques bouts de matches, 15/20 minutes ici ou là et finalement le match à Caen (victoire 2-1 lors de la 33e journée de Ligue 2, ndlr) a été le déclic. J’ai fait un gros match, j’ai marqué, en plus dans un derby et ça a vraiment lancé mon aventure au HAC. Je savais ce que je voulais, j’ai ma personnalité aussi et je savais que si je voulais montrer mon potentiel, il fallait que je joue. Tu ne marques pas les esprits en regardant jouer les autres, il faut être sur le terrain. J’étais conscient que le jour où j’allais avoir cette chance de m’exprimer, j’allais la saisir pour mettre tout le monde d’accord. »