Mercato : « Je voulais vraiment venir à l’OM ! « 

Dans le podcast Eleven Insider, l’ ancien international belge Kévin Mirallas a révélé qu’il avait failli signer à l’olympique de Marseille en 2008. L’entraineur de l’OM de l’époque, Éric Gerets avait un œil sur le joueur du LOSC. Le buteur belge venait de réaliser une bonne saison avec les Dogues et envisageait de continuer sa carrière dans un autre club de Ligue 1.

A lire aussi : Vente OM : La nouvelle sortie de Romain Molina !

Malgré l’intérêt de l’OM, Kévin Mirallas a finalement choisi de rejoindre l’AS Saint-Étienne. Dans le podcast Eleven Insiders, l’ancien international belge a expliqué pourquoi il na pas choisi Marseille. On apprend ainsi que ce dernier avait été influencé par les conseils de son père et d’un ancien défenseur de l’OM, Daniel Van Buyten.

Vente OM : La nouvelle sortie de Romain Molina ! – https://t.co/RFxT2IH6iJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 17, 2023

« Je voulais aller à Marseille parce qu’il y avait Eric Gerets qui m’appelait. Mon papa m’a dit « non, tu n’es pas prêt mentalement pour aller à Marseille. » Je voulais vraiment y aller et j’ai parlé avec Daniel Van Buyten qui m’a dit également que ce n’était pas facile et que c’était peut-être un peu tôt. Et puis Saint-Étienne est arrivé, ils m’ont aussi fait les yeux doux, ils ont fait des rendez-vous avec mes parents, avec moi. Je suis parti aux Jeux Olympiques et j’ai finalement signé un précontrat avec Saint-Étienne en disant qu’après les Jeux Olympiques, quoi qu’il arrive, je signerai chez eux, malgré qu’Eric Gerets pousse, j’avais donné mon accord « , a ainsi révélé Kévin Mirallas .

A lire aussi :Vente OM – Di Meco : « il y a peut-être moyen de voir un actionnaire arriver »