Mercato : Jeu de « poker menteur » pour Gerson entre l’OM et Flamengo?

Ces derniers jours, le mercato de l’Olympique de Marseille a été très agité… Plusieurs médias brésiliens évoquent le dossier Gerson pour cet été. Selon Mohamed Bouhafsi, les négociations ne sont pas aussi simples avec Flamengo.

Ces dernières heures, le dossier Gerson a pris de l’ampleur. Ce serait de plus en plus chaud entre l’Olympique de Marseille et Flamengo pour le transfert du milieu de terrain. L’Equipe affirmait que, ce jeudi, une réunion aura lieu entre les trois parties.

L’OM ne veut pas payer 30 millions et le club brésilien veut au moins 25 — BOUHAFSI

Sur les réseaux sociaux, le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi s’est exprimé sur ce dossier. Selon ses informations, les négociations entre les deux clubs ne sont pas simples puisque Flamengo demande trop d’argent.

« L’OM très intéressé et le joueur a envie de venir. Mais les négos ne sont pas simples avec Flamengo. L’OM ne veut pas payer 30 millions et le club brésilien veut au moins 25. Ça négocie sec et ça joue au poker menteur » Mohamed Bouhafsi (RMC) – Source : Twitter (20/05/21)