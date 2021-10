Mercato: Kamara a rejetté l’offre de prolongation de l’OM ?

En fin de contrat l’été prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé. Il pourrait quitter l’Olympique de Marseille libre, pour rejoindre l’Italie..

D’après les informations de Nicolo Schira, Bouba Kamara a été contacté par deux clubs anglais mais son choix se porterait sur le Milan. En effet, le natif de Marseille serait emballé par le projet des Rossoneris, et aurait même refusé la première offre de prolongation de l’Olympique de Marseille. Il serait plus attiré par la Serie A que le championnat anglais…

S’il était amené à s’engager avec l’écurie italienne, ce serait pour remplacer Franck Kessie lui aussi en fin de contrat, et qui pourrait rejoindre le PSG libre.

« L’AC Milan est intéressé par Bouba Kamara en remplacement éventuel de Kessiè (dont le contrat expire en juin). Le milieu de terrain de l’OM a été contacté par 2 clubs anglais, mais il est fasciné par le projet du club Rossoneri et il a refusé en la premier offre de prolongation de l’Olympique de Marseille. » Nicolò Schira – source : Twitter (28/10/2021)

#ACMilan are interested in Bouba #Kamara as a possible replacement of #Kessiè (his contract expires in June). #OM’s midfielder has been contacted by 2 english clubs, but he is fascinated by #Rossoneri’s project and turned down first #OlympiqueMarseille’s bid to extend. #transfers

