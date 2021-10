OM : Saliba, le roc défensif sans option d’achat ! 

L’Olympique de Marseille peut avoir des regrets après le match nul 0-0 concédé face au PSG à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de William Saliba, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a regardé le PSG droit dans les yeux. Malgré des occasions en première mi-temps pour les parisiens, bien sorties par Pau Lopez, l’OM n’a jamais paniqué et a proposé un jeu maitrisé. Les marseillais ont eu des occasions mais n’ont pas assez cadré leurs frappes (une seule sur le match). Rongier et Konrad ont eu deux grosses situations, non converties. Aligné comme stoppeur droit, William Saliba a encore été impressionnant dans ses interventions…

La note de William Saliba : 7,5/10

Son appréciation

Saliba, le roc défensif sans option d’achat !

Il a une nouvelle fois été solide dans la défense olympienne. Mis à part sur l’occasion de Mbappé sortie par Pau Lopez en première mi-temps, le défenseur a été intraitable. Il s’est imposé dans les duels mais il a aussi su relancer proprement. Son tacle rageur en fin de match a été apprécié par le stade Vélodrome. Son épanouissement à Marseille est flagrant, reste à trouver un moyen de le conserver au delà de cette saison. Saliba est prêté sans option d’achat par Arsenal jusqu’en juin prochain…

Ce geste défensif de 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐛𝐚 😍 Le résumé d’#OMPSG 👉 https://t.co/hjVMAZri2c pic.twitter.com/vxfcGfs1GA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 24, 2021

Les notes des médias