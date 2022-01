Mercato : Kolasinac, un profil OM-compatible?

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Sead Kolasinac ce mardi soir… Pour Bruno Constant, spécialiste du football anglais pour RTL et RFI, « les Marseillais vont adorer » le Bosnien !

Après l’arrivée de Cédric Bakambu, l’Olympique de Marseille récupère un nouveau joueur libre : Sead Kolasinac. L’international bosnien devrait jouer le rôle de doublure de Luan Peres et apporter son expérience dans un effectif plutôt jeune.

Sur son compte Twitter, le spécialiste du football anglais, Bruno Constant, s’est exprimé à son sujet. D’après lui, il est totalement compatible avec ce qu’aiment et attendent les supporters de l’Olympique de Marseille !

« Si Kolasinac à l’OM se confirme, les Marseillais vont adorer ce joueur. Dans la lignée de Guendouzi. Gros caractère, guerrier. Au point de repousser lui-même deux agresseurs armés qui le menaçaient lui et Özil en 2019. Plus piston que latéral. A manqué de régularité à Arsenal. »

« Bonjour Marseille ! Je suis heureux de vous annoncer que je fais désormais partie de l’Olympique de Marseille ! J’ai hâte de relever de nouveaux défis dans la plus belle ville de France. Allez l’OM ». Sead Kolasinac – source : Instagram (18/01/2022)

Kolasinac a signé un contrat court d’un an et demi. Voici le communiqué officiel de l’OM :

L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club anglais, Arsenal FC, pour le défenseur central bosnien de 28 ans, Sead Kolašinac. Après le succès de sa visite médicale, Sead s’est engagé avec le club olympien jusqu’au 30 juin 2023. Après Cédric Bakambu, Sead Kolašinac est la deuxième recrue olympienne du mercato hivernal 2022. Né en Allemagne, Sead fait ses débuts en Bundesliga en 2012 avec Schalke 04 où il s’impose comme l’un des principaux défenseurs du championnat.

Après six saisons et 123 matchs, il rejoint Arsenal en 2017.

Sous les couleurs des Gunners, le « Tank » dispute 118 matchs et remporte plusieurs trophées (Community Shield en 2017 et 2020, Coupe d’Angleterre en 2020) avant de retourner en prêt à Schalke début 2021.

Depuis 2013, Sead possède également une belle expérience sur la scène internationale avec plus de 40 sélections en équipe nationale et plus de 40 matchs de Coupe d’Europe (UEFA Champions League et UEFA Europa League).