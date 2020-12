Mercato : Kyril Louis Dreyfus explique ce qui posait problème à l’OM ! un ancien attaquant de Bordeaux proposé, Ménés contre Turpin… Les 3 infos du jour

Mercato : Un ancien attaquant de Bordeaux proposé à l’OM (et à Lens…)

André Villas-Boas a fait savoir qu’il aimerait recruter un avant centre supplémentaire. en croire les informations du site Fot Mercato, un ancien attaquant de Bordeaux aurait été proposé au club marseillais.

Même s’il a retrouvé un niveau plus intéressant ces dernières semaines, Dario Benedetto a vécu une première partie de saison très compliquée. L’avant-centre argentin de l’OM n’a inscrit que 3 buts en Ligue 1 cette saison. André Vilas Boas a fait savoir qu’il souhaitait renforcer son équipe à ce poste. A en croire les informations du site Foot Mercato l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux Diego Rolan (27 ans) aurait été proposé au club marseillais. L’Uruguayen de 27 ans évolue actuellement en troisième division avec la Corogne (3 matches, 2 buts) et le club espagnol souhaite s’en séparer notamment à cause de son salaire élevé (120 000 euros mensuel).

Le joueur devrait donc être proposé à l’OM mais aussi aux Girondins de Bordeaux et à Lens. Selon Foot Mercato ces clubs ne devraient toutefois pas donner suite.

un manque à deux postes.

Dans le dernier numéro de Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille Jean Charles de Bono évoquait le mercato Olympien. Selon lui le recrutement Dun latéral droit est prioritaire :

» C’est difficile de choisir car il y a un manque aux deux postes. Mais moi j’insisterai sur le plan défensif en recrutant un latéral droit, car Benedetto semble revenir à son niveau de forme que l’on a connu lorsqu’il est arrivé à l’Olympique de Marseille. Il y a des jeunes joueurs derrière, Thauvin qui plante, Payet qui peut aussi marquer des buts. Après il faut que d’autres joueurs arrivent à marquer des buts, c’est ce qui manque un peu à l’OM actuellement. Il faudrait que des joueurs comme Rongier, Kamara Cuisance et Sanson soient plus décisifs comme c’est le cas dans des équipes qui jouent le haut du tableau. (…) On peut terminer la saison avec Benedetto par contre, les latéraux, un coup ils sont blessés, suspendus, un coup ils sont en méforme, ils te coûtent des occasions, des buts.. » Jean Charles de Bono-Source Footballclubdemarseille.fr

Kyril Louis Dreyfus explique pourquoi il rachète Sunderland et ce qui posait problème à l’OM !

Dans les colonnes du journal l’Equipe, le fils de l’ancien propriétaire de l’Olympique de Marseille Kyril Louis Dreyfus a expliqué pourquoi il a fait décidé de racheter le club de Sunderland en Angleterre. Il explique également ce qui posait problème du côté de l’Olympique de Marseille lorsque sa famille était aux commandes.

De nombreux observateurs et supporters de l’Olympique de Marseille l’imaginaient un jour racheter le club marseillais. Kyril Louis Dreyfus a finalement bouclé le rachat du club anglais Sunderland. Dans les colonnes du journal l’Equipe ce vendredi, il explique son choix.

A l’OM, on n’avait pas le Vélodrome

« A la suite de la vente de l’OM je me suis tenu à une idée : On ne fait plus rien dans le foot, c’est un business pourri. mais Sunderland c’est un projet spécial, vraiment. Le potentiel est en Angleterre. A l’OM, on n’avait pas le Vélodrome, ce qui nous causait pleins de problèmes; Sunderland est propriétaire de son stade avec la septième capacité du pays. La ferveur rappelle celle de Marseille. En D3, avant la crise sanitaire, il y avait plus de spectateurs en moyenne (près de 30 000) que dans la moitié des clubs de Premier League. Tu ne peux pas acheter cela ! Dans des villes comme Zurich, Monaco, personne ne s’intéresse au foot, ça liste les possibilités d’expansion » Kyril Louis Dreyfus – Source : L’Equipe

OM : Pierre Ménès fustige Clément Turpin (qui a faussé deux matchs très importants)

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 contre Rennes la semaine dernière. Lille s’imposé mercredi contre Montpellier (2-3). deux matchs entachés d’énormes erreurs d’arbitrage de Clément Turpin. Pierre Ménès a donné son sentiment sur celui qui est considéré de manière incompréhensible comme le meilleur arbitre français…

Dans le débrief Ligue 1.sur Canal + Pierre Ménès a fustigé l’arbitre Clément Turpin qui a commis dernièrement de très grosse erreurs dont une aura cité très cher à l’Olympique de Marseille la semaine dernière contre Rennes (2-1)

Ça fait quand même deux matchs en 15 jours que Turpin fausse — Ménès

« Ça fait quand même deux matchs en 15 jours que Turpin fausse, lui qui est supposé, ou que la vox populi veut, être le meilleur arbitre français. Ce que j’ai toujours trouvé être une immense foutaise. On se souvient de l’expulsion de Gueye lors de Rennes-Marseille qui a totalement modifié le cours du match. Et là, Benjamin André, c’est rouge ! Et évidemment, s’il n’y a pas Benjamin André, ça change tout. Mais il faut aussi noter le grand coaching de Christophe Galtier qui l’enlève à la mi-temps. Parce qu’il faut regarder le nombre de fautes que Benjamin André commet par match. Galtier n’a pas fait une Solskjaer. » Pierre Ménès – Source: Canal +