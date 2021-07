Mercato : La déclaration d’amour de Bafé Gomis à l’OM !

Bafetimbi Gomis est arrivé à l’Olympique de Marseille au tout début de l’ère McCourt. L’attaquant français s’est relancé et a fait les beaux jours du Vélodrome. Il n’a pas oublié les supporters marseillais !

L’Olympique de Marseille a toujours eu du mal à trouver des attaquants dignes de ce nom. En 2016 au début de l’ère McCourt, l’international français Bafetimbi Gomis a été recruté. Après une saison et 24 buts sous le maillot marseillais, l’attaquant n’a pas été conservé.

Marseille et les Marseillais resteront à jamais dans mon coeur — GOMIS

Malgré sa seule saison à l’Olympique de Marseille, le joueur passé par Lyon et l’AS Saint-Etienne garde un excellent souvenir du Vélodrome et de ses supporters. Pour fêter ces cinq ans, il a publié un message sur les réseaux sociaux pour prouver son amour pour le club et les Marseillais !

« Il y 5 ans, j’accomplissais l’un de mes rêves en endossant le maillot de l’Olympique de Marseille.Une alliance gagnante qui m’aura permis de me relancer tout en menant l’équipe à la qualification Européenne. Marseille et les Marseillais resteront à jamais dans mon coeur ! » Bafetimbi Gomis – Source : Twitter (29/07/21)