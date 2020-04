Mercato : La FIFA confirme une prolongation de contrat jusqu’à la fin de la saison ! (Lihadji, Pelé et Sertic pour l’OM)

Le football est logiquement en pause afin de tenter de ralentir l’expansion du Coronavirus. Alors que plusieurs Ligues espèrent bien terminer cette saison 2019/2020 en décalé, la question des joueurs en fin de contrat en juin se pose. La FIFA aurait tranché…

La FIFA vient de communiquer sur ce sujet. Dans le milieu du football, les avis sont partagés, car certains clubs ne souhaitent pas payer deux mois de plus certain joueurs. De plus, du côté des joueurs l’inquiétude concerne la possibilité ou pas de pouvoir signe un contrat avec un autre club après la fin de la saison.

Pour rappel, l’OM compte 3 joueurs en fin de contrat dans ses rangs (sans compter certains jeunes). La doublure de Mandanda, Yohann Pelé, le placardisé Grégory Sertic et la pépite Isaac Lihadji.

Préserver l’équité sportive– fifa

» En règle générale, les contrats des joueurs sont rédigés de telle façon que leur date d’expiration coïncide avec la fin d’une saison. En raison de la suspension de toute compétition en vigueur dans de nombreux pays, il apparaît aujourd’hui évident que la saison ne se terminera pas à la date initialement prévue. Par conséquent, il est proposé que les contrats soient étendus jusqu’à la fin effective de la saison. Cette mesure parfaitement conforme aux intentions des parties concernées au moment de la signature du contrat vise à préserver l’équité sportive et la stabilité. » Source: FIFA