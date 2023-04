Mercato : La grosse valeur ajoutée d’Uribe pour l’OM

En quête de renfort au milieu de terrain, Pablo Longoria aurait coché le nom de Mateus Uribe. Le président marseillais aurait déjà proposé un contrat au colombien. Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne opposée, revient pour FCM sur les qualités du milieu de terrain du FC Porto et sur ce qu’il pourrait apporter à l’OM.

La rumeur Mateus Uribe a pris de l’ampleur ces dernières semaines. Le milieu de terrain colombien nous a été décrit par Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée en Colombie. Il explique notamment qu’il pourrait être un énorme apport, surtout au vu de son expérience.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Qui est Mateus Uribe ? L’avis d’un spécialiste !

Une grosse valeur ajoutée en expérience

« Après 2016, il est passé que dans des grosses équipes avec beaucoup de pression populaire. Il est habitué aux grosses ambiances. Il est OM-compatible. C’est un joueur qui prend beaucoup de cartons dans le jeu, il est très nerveux. Généralement, il montre beaucoup d’agressivité. S’il faut aller au combat, il ira, il n’a pas peur d’y aller. C’est un taulier de la sélection colombienne. Depuis la coupe du Monde 2018, il est indéboulonnable. Il était capitaine lors du dernier match international au mois de mars. Il a gagné partout où il est passé. C’est le même profil que Sanchez. Il n’aime pas perdre et il veut jouer pour gagner. C’est un joueur d’expérience, il a joué beaucoup de matchs de très haut niveau : en Copa America avec la Colombie, en Ligue des Champions avec Porto… C’est une grosse valeur ajoutée en termes d’expérience dans un vestiaire. On l’annonçait avec insistance du côté de Flamengo. Je ne pense pas qu’il refusera l’OM pour retourner jouer en Amérique du Sud. S’il peut s’offrir un dernier gros contrat en Europe à 32 ans et jouer la Ligue des Champions, il ne s’en privera pas. Son agent essaye de le placer. Signer à l’OM serait une belle opportunité pour lui. »