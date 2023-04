Mercato OM : Qui est Mateus Uribe ? L’avis d’un spécialiste !

En quête de renfort au milieu de terrain, Pablo Longoria aurait coché le nom de Mateus Uribe. Le président marseillais aurait déjà proposé un contrat au colombien. Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne opposée, revient pour FCM sur les qualités du milieu de terrain du FC Porto et sur ce qu’il pourrait apporter à l’OM.

À la recherche de bonnes affaires, Pablo Longoria multiplie les pistes en vue du prochain mercato estival. Le président marseillais aurait proposé un contrat Mateus Uribe, en fin de contrat avec Porto en 2023. Le défenseur colombien n’aurait pour l’instant pas donné suité à l’intérêt de l’OM. Il se laissera le temps de la réflexion avant de choisir son prochain club.

Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée en Colombie, est revenu pour FCM sur la carrière du joueur de 32 ans. « Il a été formé à Envigado, le meilleur centre de formation en Colombie. Il a commencé assez tard dans un club de cette envergure puisqu’il a commencé à 21 ans chez les professionnels. Sa carrière a explosé à la fin de l’année 2016. Il se révèle véritablement au haut niveau en 2017 en signant à l’Atletico National, un des plus gros clubs colombien. Il rejoint ensuite America au Mexique avant d’aller à Porto en Europe. »

À LIRE AUSSI : Mercato OM : L’avenir de Milik scellé dès le 30 avril? Les négociations lancées !

Uribe est Tudor-compatible

Il détaille ses qualités et explique en quoi il pourrait correspondre au système mis en place par Igor Tudor. « Dans le système Tudor, il pourrait évoluer au milieu de terrain. Il a un profil similaire à celui de Jordan Veretout avec quelques différences tout de même. Il a beaucoup plus de volume de jeu que lui. On peut le retrouver aux abords des deux surfaces. Il ne ménage pas ses efforts. Conceiçao lui demande de faire beaucoup de courses, cela ressemble à ce que Tudor demande à ses joueurs.Il a une belle qualité de passe. Généralement, il descend assez bas sur le terrain pour allonger le jeu. Il a une bonne vision de jeu. Il pourrait mettre les ballons dans les bons espaces pour les deux pistons marseillais. Il pourrait bien s’adapter au jeu de Vitinha. Il est compatible avec le système de jeu de Tudor. »

Clubes fazem fila para tentar levar Uribe: médio dá nega ao Marselha https://t.co/L1VKowf7yf pic.twitter.com/4Pf0pVrShM — O Jogo (@ojogo) April 11, 2023

Une grosse valeur ajoutée en expérience

Pierre Gerbeaud poursuit : « Après 2016, il est passé que dans des grosses équipes avec beaucoup de pression populaire. Il est habitué aux grosses ambiances. Il est OM-compatible. C’est un joueur qui prend beaucoup de cartons dans le jeu, il est très nerveux. Généralement, il montre beaucoup d’agressivité. S’il faut aller au combat, il ira, il n’a pas peur d’y aller. C’est un taulier de la sélection colombienne. Depuis la coupe du Monde 2018, il est indéboulonnable. Il était capitaine lors du dernier match international au mois de mars. Il a gagné partout où il est passé. C’est le même profil que Sanchez. Il n’aime pas perdre et il veut jouer pour gagner. »

Mateus Uribe anotó el primer gol del Porto en el triunfo 2-1 en casa de Benfica, por el clásico del fútbol de Portugal. Porto es segundo en la Liga a 7 puntos del Benfica. ⚽️ BEN: Diogo Costa (10′ autogol)

⚽️ POR: Uribe (45′) y Mehdi Taremi (54′)pic.twitter.com/HoFNwhZheg — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) April 7, 2023

Notre confrère précise même qu’il a le profil adapté à ce que veut faire Longoria en termes d’expérience : « C’est un joueur d’expérience, il a joué beaucoup de matchs de très haut niveau : en Copa America avec la Colombie, en Ligue des Champions avec Porto… C’est une grosse valeur ajoutée en termes d’expérience dans un vestiaire. On l’annonçait avec insistance du côté de Flamengo. Je ne pense pas qu’il refusera l’OM pour retourner jouer en Amérique du Sud. S’il peut s’offrir un dernier gros contrat en Europe à 32 ans et jouer la Ligue des Champions, il ne s’en privera pas. Son agent essaye de le placer. Signer à l’OM serait une belle opportunité pour lui. »