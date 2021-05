Mercato : La raison qui pousserait Dieng à quitter l’OM !

Sorti de nul part, Bamba Dieng est l’une des bonnes surprises de cet exercice 2020-2021. S’il a peu joué, ses apparitions face à Auxerre, Nice ou encore Angers dimanche dernier, ont été intéressantes. Cependant, un désaccord avec la direction sur le plan salarial pourrait l’inciter à plier bagage.

Agréable surprise cette saison, Bamba Dieng a convaincu l’Olympique de Marseille de lever son option d’achat, comme l’indiquait le journal la Provence hier. Cependant, le jeune sénégalais envisagerait sérieusement de quitter le club marseillais. Selon le site Actufoot.com, un désaccord financier pourrait l’inciter à plier bagage dès cet été.

Un désaccord sur le plan salarial

Comme tous les joueurs stagiaires de l’OM, Bamba Dieng perçoit un salaire d’environ 1 800 euros. D’après le média spécialisé dans le football amateur, l’OM lui offrirait un contrat professionnel avec un salaire évolutif entre 2800 et 4000 euros mensuels puis à un départ en prêt pour s’aguerrir. Sans se montrer particulièrement gourmand, Dieng espèrerait juste un peu plus de considération de la part des diriegants sur le plan salariale. On apprend également que le président de l’OM et ses hommes n’écarteraient pas une autre solution : Un transfert accessible (300 000 euros) avec pourcentage à la revente pour un élément qui suscite déjà les intérêts de plusieurs clubs français et étrangers.