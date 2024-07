Mercato : La tactique de l’OM pour libérer une place extra-communautaire !

L’Olympique de Marseille doit libérer une place d’extra-communautaire avant d’avancer sur d’autres dossiers. Le club aurait mandaté des agents pour trouver une porte de sortie à l’un des lofteurs !

L’un des lofteurs, Amir Murillo, devrait quitter l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria et les dirigeants aimeraient le faire partir comme l’explique L’Equipe ce lundi soir. Le club aurait besoin de libérer une place d’extra-communautaire afin de continuer son Mercato. Le quotidien sportif affirme que les dirigeants ont mandaté des agents afin de lui trouver une porte de sortie.

👉🏼Afin de libérer une place extracommunautaire , l’OM envisage le départ d’Amir Murillo.

L’OM aurait mandaté des agents pour lui trouver une porte de sortie, même si on contredit cette version au club.

Bamo Meïté est perçu comme une solution viable à droite. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/fQSZk6cUNl — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 22, 2024

4 ou 5M€ plus 1M€ en option pour Clauss ?

Selon l’Equipe, Franck Haise a réussi à convaincre Jonathan Clauss de venir à Nice. Le latéral droit devrait signer un contrat de 2 ans plus une année en option. Un accord a été trouvé entre les deux clubs concernant la dernière année de contrat de Clauss, si certaines versions parle d’un montant de 4M€ plus 1M€ en option, l’OM a confié au quotidien sportif que l’opération va se régler pour 5M€ plus 1M€ en option. Clauss ne devrait donc pas repasser par le centre RLD et filer directement à Nice à la fin de ses vacances…

Selon le Parisien, « Nice et Marseille sont parvenus à un terrain d’entente, ce vendredi, pour le transfert de Jonathan Clauss. Le défenseur international français va s’engager prochainement avec le club azuréen qui en faisait une priorité pour renforcer son couloir droit. Après une première proposition de 3,5 millions d’euros refusée ces derniers jours, Nice est revenu à la charge avec une autre offre autour de 5 M€ acceptée, cette fois, par les dirigeants phocéens. »

