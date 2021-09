Mercato : La vraie recrue de l’OM n’en est pas une pour ce consultant…

Malgré la défaite de l’OM ce dimanche face à Lens (2-3), Dimitri Payet a réalisé un très bon match en réalisant un doublé. Après une saison dernière compliquée sur le plan personnel, il semble retrouver un super niveau de jeu…

La réduction du score de Payet par le biais d’un magnifique coup-franc, a rappelé que Payet était un joueur très important de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Si le meneur de jeu de 34 a connu une saison dernière difficile, il réalise un très bon début de saison.

Le consultant de la chaîne L’Equipe, Thari Bouabdellah est conquis par le niveau du Réunionnais :

Payet est une vraie recrue pour l’OM

« Payet est une vraie recrue pour l’OM. C’est un autre joueur cette saison, avec un autre visage. Par rapport à l’an dernier, c’est le jour et la nuit. Il est prêt physiquement. Il est là pour bonifier ses coéquipiers, il est la plaque tournante de cette équipe. Il a tellement donné pendant tout le match, qu’il a fini la partie complètement émoussé. Donc ça a joué sur sa lucidité, sa qualité de passe. Mais on assiste à la métamorphose d’un joueur, qui a connu des mois compliqués. Après, est-ce le retour du vrai Payet, celui qu’on a connu en 2016 ? Je ne crois pas… Mais c’est un joueur expérimenté, il arrive à maîtriser ses efforts, tout en gardant sa qualité technique. Et c’est très bien pour Marseille ! – » Bouabdellah Tahri -Source: L’Equipe (26/09/21)

Je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu’il fallait pour le remporter — Payet

« On est forcément déçu. Au vu de la physionomie du match, je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu’il fallait pour le remporter. On perd face à une équipe qui en voulait plus que nous ce soir, la défaite me semble logique. On a essayé mais sur courant alternatif, on a eu des hauts et beaucoup de bas, ils ont su en profiter. Ils ont été plus réguliers que nous sur ce match là. Il faudra revoir ce qu’on a mal fait et surtout rectifier le tir rapidement. » Dimitri Payet – source : Prime Vidéo (26/09/2021