OM : Domenech explique pourquoi n’y a pas de quoi s’enflammer pour Payet…

Malgré un doublé de Dimitri Payet, l’OM s’est incliné 2-3 face à Lens dimanche. Le meneur de jeu olympien a éclairé le jeu olympien par instant, mais cela reste insuffisant pour Raymond Domenech.

Sur le plateau de l’Equipe du soir, l’ancien sélectionneur a donné son avis sur le match de Payet face à Lens. Domenech lui donne la note de 7/10 mais estime que c’est bien payé. Il explique que l’ancien lillois a marqué sur coup de pied arrêté et n’a pas été assez constant dans le jeu. Il regrette son positionnement trop loin de la zone de vérité.

A Lire : Ce joueur que Daniel Riolo aurait aimé voir dans cet OM de Sampaoli !

Faire des reversements c’est bien, mais ce n’est pas le Payet que l’on a connu — Domenech

« Payet a été bon à partir de son coup franc car on ne l’avait pas vu pendant une demi-heure. Il a eu de la justesse, il joue juste mais il joue loin. Il doit se rapprocher pour être plus décisif. Faire des reversements c’est bien, mais ce n’est pas le Payet que l’on a connu, qui était tranchant qui allait dans la profondeur, capable de donner les ballons justes dans les 18 mètres. (…) Je suis d’accord qu’il a montré des trucs, mais il a été invisible pendant une demi-heure, on ne peut pas lui mettre une note exceptionnelle. D’autant que l’OM perd le match, ces deux buts sont sur coup de pied arrêté. Un penalty et un coup franc. 7/10 c’est bien payé ! » Raymond Domenech – source : L’Equipe TV (27/09/2021)

Dimitri Payet a expliqué au micro d’Amazon que Lens en voulait plus que l’OM dimanche soir. Il a souligné l’inconstance de son équipe lors de ce match…

Je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu’il fallait pour le remporter — Payet

« On est forcément déçu. Au vu de la physionomie du match, je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu’il fallait pour le remporter. On perd face à une équipe qui en voulait plus que nous ce soir, la défaite me semble logique. On a essayé mais sur courant alternatif, on a eu des hauts et beaucoup de bas, ils ont su en profiter. Ils ont été plus réguliers que nous sur ce match là. Il faudra revoir ce qu’on a mal fait et surtout rectifier le tir rapidement. » Dimitri Payet – source : Prime Vidéo (26/09/2021