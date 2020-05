Mercato : L’agent de Heinze évoque la piste OM

André Villas-Boas n’a pas encore quitté l’OM, même si c’est la tendance selon RMC. Ancien joueur de l’OM,Gabriel Heinze aurait pu être une piste possible, mais son agent estime que ce n’est pas le moment de s’engager avec le club marseillais…

Le club marseillais est secoué depuis le départ hier soir du directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Alors que Villas-Boas pourrait quitter le club très bientôt selon RMC, l’agent d’une éventuelle piste ferme la porte à une possible arrivée à Marseille. En effet, l’agent de Heinze a confié à Daniel Riolo, que ce n’était pas le bon moment de signer à l’OM :

Il me dit que ce serait suicidaire de le faire venir à l’OM maintenant– Riolo

« J’ai eu au téléphone pendant la publicité le représentant de Gabriel Heinze en France, et il me dit que ce serait suicidaire de la faire venir à l’OM maintenant. Donc voilà, désolé je douche les espoirs des supporters marseillais ».Daniel Riolo— Source: After Foot RMC