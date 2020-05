Mercato – L’agent d’un attaquant de Ligue 1 lâche : « il n’y avait rien avec l’OM! »

En juin 2019, l’OM aurait pris des renseignements concernant Gaétan Laborde. L’attaquant est resté à Montpellier, son agent évoque cette rumeur dans Var Matin…

Christophe Hutteau gère les intérêts de l’attaquant du MHSC, Gaétan Laborde et balaye les rumeur autour du buteur et de l’OM. Celui qui a été l’agent de Mathieu Valbuena et de Charles Kaboré à l’OM s’est confié à Var Matin.

Gaëtan ne partira pas pour partir — Hutteau

« Avant tout, je peux vous assurer qu’il n’y avait rien avec l’OM. Alors oui, ça avait beaucoup bougé l’été dernier autour de Gaëtan, mais il voulait continuer de progresser avec Montpellier. Il se sentait bien dans ce club et il était important pour lui de se stabiliser. Il s’est fixé et il se sent très bien là-bas. Même si l’on ne peut jamais rien exclure. (…) J’ai encore discuté avec lui hier et on ne se pose pas aujourd’hui la question d’un éventuel départ. Soyons clair, Gaëtan ne partira pas pour partir. Il faudrait que l’offre financière et surtout l’offre sportive vaillent vraiment la peine. À standing égal voire même légèrement supérieur, je suis convaincu qu’il ne bougera pas. » Christophe Hutteau – source : Var Matin