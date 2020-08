Mercato : L’ancien « grantatakan » de l’OM entre la Turquie et les USA…

Malgré sa triste aventure à Brescia, relégué en Serie B, Mario Balotelli reste un joueur convoité. Le Besiktas Istanbul et le Los Angeles Galaxy seraient intéressés par le profil de l’éphémère ex-« grantatakan » de l’OM…

Après un séjour laborieux à Brescia, Mario Balotelli est en attente d’un nouveau challenge.

Et deux clubs sont prêts à lui en proposer un : le Besiktas Istanbul et les Los Angeles Galaxy. Selon le Corriere Dello Sport, le club turc a soumis une offre ferme à l’agent de l’attaquant italien, Mino Raiola

belle offre de besiktas, le los angeles galaxy en embuscade

Toujours selon le même média, Besiktas a proposé un salaire annuel compris entre 2,5 et 3 millions d’euros à l’ancien attaquant de l’OM. De plus, le club turc est toujours en course, via les tours préliminaires, pour la Ligue des Champions. Ce qui offre à « Super Mario » un challenge sportif intéressant en cas de qualification pour la phase de poules de la coupe aux grandes oreilles.

Du côté de Los Angeles, on espère toujours attirer Balotelli. Mais le club américain part avec une longueur de retard sur les Turcs, en raison du règlement strict de la MLS sur les transferts et les salaires…