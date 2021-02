Mercato : Larguet livre deux informations sur la suite de sa carrière à l’OM !

Interrogé sur l’arrivée annoncé de Jorge Sampaoli, Nasser Larguet a expliqué ce vendredi en conférence de presse qu’il n’avait pas plus d’informations que la presse…

Il a cependant précisé qu’il ne prendrait pas une place d’adjoint dans le futur staff, de plus il espère continuer sa mission de directeur du centre de formation au delà de cette saison. Plusieurs rumeurs annoncent des tensions entre Larguet et Longoria…

« Je n’ai pas plus d’informations que vous que l’arrivée d’un nouveau coach. En attendant, je suis dans la peau d’un entraîneur, on a stoppé la spirale de la défaite, l’équipe se retrouve. je continue dans ce sens. Quand un staff arrivera, je reviendrai à la formation. Briguer une place dans le staff, ce n’est pas mon objectif. (…) On a une très bonne relation avec Longoria, il est à l’écoute de la formation, sur le plan sportif et l’avenir des jeunes. Il m’a demandé de prendre l’intérim. On a une réunion d’une heure chaque jour pour discuter de l’état des troupes et du centre de formation. Est-ce que je suis assuré de retourner au centre de formation après l’été ? J’espère sauf si une lettre de renvoi m’attend. Je veux continuer au centre de formation… » Nasser Larguet – source : Conférence de presse (26/02/2021)