Mercato : L’AS Monaco veut faire de la concurrence à Bielsa pour cet attaquant brésilien !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Les Monégasques s’intéressent à Matheus Cunha, un attaquant déjà dans la short-list de Marcelo Bielsa à Leeds…

L’AS Monaco réalise une très bonne seconde partie de saison. Niko Kovac a trouvé la formule pour faire évoluer ses joueurs dans les meilleures conditions. L’enchaînement de victoires a permis aux Monégasques de titiller Lyon pour une place sur le podium.

Malgré un effectif bien rodé et qui brille en Ligue 1 cette saison, la direction du club de la principauté espère recruter un attaquant de haut niveau. Selon les informations de Sky Sports, l’attaquant Matheus Cunha qui évolue au Hertha Berlin est sur les tablettes de l’ASM.

A LIRE : Mercato OM : Une pépite ciblée par Longoria officiellement transférée en Allemagne !

Le buteur brésilien est très convoité, notamment par Marcelo Bilesa à Leeds. Cela fait des mois que le coach argentin suit de près le joueur… En Serie A, le Napoli ainsi que l’Atalanta sont cités parmi les clubs intéressés. L’AS Monaco va avoir de la concurrence dans ce dossier !

Sky sources: Matheus Cunha could leave @HerthaBSC in the summer. Leeds is following the player closely for months already. There is also interest from France (Monaco) and Italy (Napoli, Atalanta). Hertha would sell for the right price (30m€) #TransferUpdate pic.twitter.com/IrFF4OtL5Z

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) May 17, 2021