Mercato OM : Une pépite ciblée par Longoria officiellement transférée en Allemagne !

L’Olympique de Marseille devra se renforcer cet été. La piste menant à Pablo Blanco est définitivement à oublier puisque le jeune ailier espagnol de 17 ans s’est officiellement engagé librement en faveur de Francfort.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille risque d’être chargé et compliqué à gérer pour les dirigeants olympiens. De nombreux départs sont à prévoir et il faudra bien les remplacer ! Pablo Longoria et Jorge Sampaoli devraient rester à Marseille cet été pour travailler sur le prochain effectif des Marseillais. Si les pistes se multiplient, les dirigeants olympiens voient certaines d’entre elles s’envoler.

francfort officialise pablo blanco

En effet, Fabio Blanco, jeune ailier espagnol de Valence âgé de 17 ans signe en faveur de Francfort. Sans contrat, l’espoir intéressait l’Olympique de Marseille. Selon la presse allemande, Pablo Longoria aurait rencontré la famille du joueur. Il n’y avait cependant pas que l’OM sur le coup. De grands noms comme le FC Barcelone et le Real Madrid étaient intéressés par le profil du jeune espagnol. Pablo Blanco a donc décidé de rejoindre l’actuel cinquième de Bundesliga.