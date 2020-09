Mercato : L’ASSE veut s’offrir un ancien minot du centre de formation de l’OM ?

Raouf Mrvoili n’avait pas souhaité continuer l’aventure en professionnel à l’OM. L’ancien partenaire de Bouba Kamara chez les jeunes intéresse plusieurs écuries de Ligue 1.

Le natif de Consolat, dans les quartiers nord de Marseille, s’est révélé sous le maillot de l’OM chez les jeunes. Après un passage à Air Bel, Raouf a rejoint le premier club de la ville pour parfaire sa formation. Finaliste de la coupe Gambardella (coupe de France des moins de 19 ans), en 2017, avec Bouba Kamara et Lucas Perrin (perdu aux t.a.b.), le joueur est apprécié pour son aisance balle aux pieds au milieu de terrain. Mais le minot du centre a préféré rejoindre Metz en Ligue 1 pour débuter sa carrière professionnelle.

L’ASSE suit Raouf Mroivili

En Moselle, Raouf ne prend part à aucun match de championnat et est prêté en D2 Belge du côté de Seraing. En Belgique, l’ancien international tricolore U16, U17 et même U19, prend enfin son pied et inscrit 4 buts en 17 rencontres. Le joueur est désormais libre, après avoir refusé de prolonger avec les Grenats, et selon FootMercato l’ASSE aimerait profiter de l’occasion pour s’offrir les services de Raouf Mroivili. Lorient et Troyes (Ligue 2) sont aussi sur le coup.