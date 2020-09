OM – ASSE : Le onze probable olympien

L’Olympique de Marseille affrontera l’AS Saint-Etienne ce jeudi soir (21h) en match retard de la première journée de Ligue 1. Privé de Jordan Amavi, Dario Benedetto et Yuto Nagatomo, André Villas-Boas va devoir opérer de nouveau des changement dans son onze de départ.

André Villas-Boas sera privé de Jordan Amavi, et de Dario Benedetto tous les deux suspendu après le match PSG – OM (0-1). Le premier a ainsi écopé de trois matchs de suspension tandis que le second qu’un seul match. Le technicien portugais ne pourra pas non plus compter sur sa nouvelle recrue Yuto Nagatomo, non qualifié pour cette rencontre. Bouna Sarr et Morgan Sanson feront quant à eux leur retour dans le groupe.

Pour palier l’absence d’Amavi, AVB pourrait ainsi titulariser Hiroki Sakaï à gauche. En pointe, le coach portugais pourrait être tenté de repositionner Florian Thauvin, ou de faire confiance au jeune Marley Akey.

A noter qu’en cas de victoire face à l’ASSE, l’OM deviendrait seul leader du championnat après les trois premières journée de ligue 1.

SANSON de retour AU MILIEU?

Le onze probable de l’OM face à l’ASSE :

Mandanda – Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Sanson, Kamara, Rongier – Thauvin, Aké (ou Germain), Payet.