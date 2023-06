Mercato : Le Barça en passe de recruter ce talent promis à l’OM !

Mikayil Faye, jeune défenseur central formé à l’académie Diambars, comme un certain Bamba Dieng, devrait rejoindre le FC Barcelone pour 5 millions d’euros.

Mykayil Ngor Faye (18 ans), défenseur central du NK Kustosija, devrait s’engager avec le Barça pour 5 millions d’euros. Arrivé en milieu de saison, le défenseur a disputé 13 matchs et inscrit 1 but en deuxième division croate.

Pisté par d’autres grands clubs européens comme Dortmund ou Chelsea, le Sénégalais devrait prendre la direction de la catalogne dans les prochains jours, selon Fabrizio Romano.

🚨 EXCL: Barcelona are set to sign top talented centre back Mikayil Faye from NK Kustosija. Deal done, here we go. #FCB

Born in 2004, linked with Chelsea and BVB — Barça see Faye as a potential future top player. 🔵🔴

Deal agreed on €5m fee plus add-ons, to be signed soon. pic.twitter.com/BwcUvj4jiu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023