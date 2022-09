Mercato : Le bilan des concurrents OM

Le mercato a fermé ses portes ce jeudi soir. Quels bilans pour les concurrents de l’OM en championnat ? Si certains se sont montrés très actifs sur le marché, d’autres clubs ont été plus discrets.

La dernière journée du mercato. a été très animée, notamment en ligue 1. Plus globalement, les équipes du championnat de France se sont montrées très actives sur le marché des transferts cet été. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille et du Paris-Saint-Germain. D’autres clubs ont été plus discrets dans la dernière ligne droite, à l’image de l’OL. Mais quelle équipe s’en est le mieux sortie cet été ?

Le PSG a fait son marché en Ligue 1 et manque de défenseurs

Après avoir réalisé un mercato 2021 historique en recrutant notamment Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale avait pour objectif principal de dégraisser son effectif. Sous l’impulsion de Luis Campos, le PSG a réussi à se séparer de plusieurs indésirables. Layvin Kurzawa (Fulham), Julian Draxler (Benfica), Ander Herrera (Athletic Bilbao) et Georginio Wijnaldum (AS Roma) ont tous quitté le club en prêt. Avec ces départs, Campos a voulu former un nouvel effectif. Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler sont ainsi venus compléter l’effectif de Christophe Galtier.

Official, confirmed. Carlos Soler joins Paris Saint-Germain on permanent deal for €18m plus €3m add-ons. 🚨🔵🔴 #PSG #DeadlineDay pic.twitter.com/7GvHWDh4ly — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

L’OL discret dans la dernière ligne droite (retour des anciens)

Du côté de Lyon, le mercato estival a été relativement calme. Après avoir rapatrié Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, les Gones se sont montrés discrets jusqu’à la clôture du marché ce jeudi. Annoncé sur le départ, Houssem Aouar est finalement resté au club. Nicolas Tagliafico a débarqué en provenance de l’Ajax mais c’est surtout par le départ de Lucas Paqueta que l’OL s’est distingué. Alors qu’il avait manifesté son envie de rester à Lyon, le milieu Brésilien a finalement été transféré à West-Ham en Angleterre contre un joli chèque de 60 Millions d’euros.

OFFICIEL : ⚒️🇧🇷 Lucas Paqueta a rejoint West Ham pour 60M€ bonus inclus. pic.twitter.com/kvneXeR9VA — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) August 29, 2022

Nice et Rennes sur tous les fronts

La dernière journée du mercato a été grandement animée par l’OGC Nice. Les Aiglons ont recruté Gaëtan Laborde en provenance de Rennes. En plus de l’ancien buteur du MHSC, Sofiane Diop, Kasper Schmeichel et surtout Nicolas Pépé ont rejoint la Côte d’Azur. Une liste impressionnante auquel pourrait bientôt s’ajouter Bamba Dieng, espéré par les dirigeants niçois en tant que joker médical. Un mercato XXL qui devrait pleinement satisfaire Lucien Favre. Rennes s’est montré, à l’instar de Nice, très actif dans le sens des arrivés. Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri ont rejoint la Bretagne cet été. Après 16 ans à Marseille, Steve Mandanda a lui aussi rejoint la Bretagne pour relever un nouveau challenge.

🚨 Gaëtan Laborde à l’OGC Nice, c’est FAIT ! ✅🦅 L’indemnité du transfert restant à déterminer, elle devrait être en dessous de 20M€. 💰 (@FabriceHawkins) pic.twitter.com/aGO2MgG8y8 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 1, 2022

Monaco et Lille ont pris leurs temps

Après le départs d’Aurélien Tcouaméni au Real Madrid, les dirigeants monégasques ont recruté Mohammed Camara en provanance de Salzbourg. Takumi Minamino et Malang Sarr sont également venus garnir les rangs de l’ASM. L’été a en revanche été calme du côté de Lille. Les Dogues ont tout de même recruté le buteur clermontois Mohammed Bayo et le millieu offensif napolitain Adam Ounas. Les lillois ont surtout perdu leur milieu de terrain Amadou Onana qui s’est engagé avec Everton contre 33 Millions d’euros. Après avoir perdu des éléments importants de leurs effectifs de la saisons dernières les deux clubs ont pris le temps nécessaire pour les remplacer.

Avec Mohamed Camara, Monaco a recruté un joueur de Ligue des Champions. Dommage que l’équipe n’y soit plus… #PSGASM #PSGMonaco pic.twitter.com/QVwCgUS1Ko — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) August 28, 2022

Lens en pleine euphorie

Si les Lensois se sont montrés plutôt calme sur le marché des transferts, malgré les arrivées de Brice Samba et Lois Openda, ils se sont surtout fait remarquer pour avoir prolongé leur capitaine Seko Fofana. Courtisé par de nombreux clubs en France et en Europe, le capitaine ivoirien des Sang-et-Or a prolongé son bail jusqu’en 2025. Le joueur a signé sa prolongation de contrat dans le rond central de Bollaert devant des supporters en liesse.