Mercato : Le bourreau du Real Madrid conseillé à l’OM par cet ancien de L1

Dans un interview accordé à l’Équipe, Maxime Chanot est revenu sur la prestation exceptionnelle de Valentin Castellanos contre le Real Madrid et révèle avoir parlé du joueur à la direction marseillaise.

En ouverture de la 31e journée de Liga ce mardi, Gérone a largement battu le Real Madrid à domicile sur le score de 4-2. Les quatre buts des locaux ont été inscrits par Valentin Castellanos, auteur d’un formidable quadruplé. Avant cette performance exceptionnelle, l’Argentin avait marqué sept buts en Liga. Il est actuellement prêté en Espagne par son club New York City avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2025.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

🤯 Le Real Madrid se fait atomiser par Girone !!

🔥 En feu, Castellanos a martyrisé les Merengues avec un quadruplé !

😰 Vinicius et Vazquez ont limité la casse, mais sans Benzema, le Real n’y arrive pas.https://t.co/yYPkDw5wD5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 25, 2023

À LIRE AUSSI : Rumeurs mercato OM : Longoria suit un ailier belge également pisté par Dortmund et l’Inter?

Il me fait penser à Alexis Sanchez avec 10 ans de moins

Son coéquipier aux États-Unis Maxime Chanot a révélé dans l’équipe avoir conseillé le buteur de 24 ans à l’OM : « J’en ai parlé à plusieurs personnes à l’OM. Je ne sais pas s’ils se sont intéressés de plus près à lui ou non. Ce qui est sûr, c’est qu’il colle parfaitement au profil du club. C’est un buteur efficace et un mec qui ne lâche rien sur le terrain. Il me fait penser à Alexis Sanchez avec 10 ans de moins »

Hilton, totalement fan d’Alexis Sanchez

Vitorino Hilton a été interrogé par La Provence sur l’actualité de l’OM cette saison. L’ancien défenseur de l’OM, du RC Lens et du MHSC en Ligue 1 a été très étonné par le niveau affiché du Chilien. Quand on lui demande qui est le joueur qu’il met au dessus dans cette équipe, il n’a pas hésité.

« Sanchez, par rapport à son expérience, affirme l’ancien défenseur brésilien. Quand il est arrivé à Marseille, tout le monde se demandait ce qu’il venait faire. Mais on voit tout ce qu’il donne sur le terrain, il ne se pose pas de questions, il se donne à fond. C’est un joueur de classe internationale et un exemple pour ses coéquipiers. Il l’a montré contre Lyon. Quand tu vois un joueur comme lui courir partout, tu es obligé de faire pareil. C’est vraiment celui que je sors de cette équipe »