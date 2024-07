Mercato : Le choix fort de l’OM pour ces 3 talents de la Gambardella !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Si le groupe pro de l’OM aura connu une saison plus que raté, les minots de leur côté auront fait le boulot. Victorieux de la coupe Gambardella pour la première fois depuis 1979, ce parcours aura permis à plusieurs jeunes de se faire remarquer en vu de la saison prochaine. Cependant, certains n’ont toujours pas trouvé d’accord avec l’OM…

En effet, selon la Provence, l’OM ne veut plus attendre et attend une réponse de 3 de ses talents qui ont brillé en Gambardella. Bakola, Sternal et Sellami vont devoir rapidement faire savoir leur position concernant les propositions de contrat pro ou de prolongation proposé par le club avant début août. Dans le cas contraire, ces derniers quitteront le groupe pro et retourneront en U19. Pour le moment, l’entourage de Darryl Bakola a des exigences bien trop éloignées de ce que peut proposer l’OM. Pour Enzo Sternal, les garanties sportives ne sont pas assez définies, pour le club olympien c’est une histoire de prétentions salariales. Enfin, une issue positive est attendue pour Yanis Sellami, le jeune milieu est attaché au club et un contrat lui être proposé…

Compliqué pour Bacola, incertain avec Sternal et bien engagé avec Sellami !

La saison 2023-2024 de l’OM est une saison à oublier pour les supporters ! Si le groupe pro aura tout raté sur le plan nationale et européen, les amoureux du club auront pu se consoler légèrement avec le groupe victorieux en coupe Gambardella. Le parcours des minots aura notamment permis la révélation de certaines pépites, dont le gardien de but Aboubaka Dosso.

Aboubaka Dosso a quitté le club

Gardien des U19 Aboubaka Dosso aura été un grand artisan du parcours en Gambardella, notamment grâce à sa performance en huitième de finale. Cependant, alors que son contrat arrivait à son terme, l’OM n’a pas souhaité le renouveler. En cause, le gardien s’attendait à recevoir une proposition plus alléchante de la part de l’OM, qui ne le voyait encore que comme un jeune espoir. Il est alors parti libre et pourra signer dans un autre club selon la Provence.