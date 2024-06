Dans l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG Jérome Rothen a donné son sentiment sur les négociations entre l’OM et Sergio Conceiçao.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : 11 postes ciblés ?

Sergio Conceiçao deviendra-t-il le prochain entraineur de l’Olympique de Marseille ? Les discussions entre les dirigeants de l’OM et l’ancien coach de Porto se poursuivent. Sur RMC Sport, Jérome Rothen a évoqué la possible arrivée du technicien portugais :

« Aujourd’hui Marseille fait moins rêver qu’à une certaine époque surtout quand tu t’appelle Conceiçao et que tu es un entraîneur qui est passé par un grand club et qui a gagné des titres. Donc l’OM est obligé de faire en fonction de leur désire de leur choix. Et le choix Le choix numéro 1 pour Conceiçao, ce n’est pas l’Olympique de Marseille. Il aspire très certainement à entraîner une meilleure équipe avec des objectifs bien plus importants et des moyens décuplés. Après il n’y a plus beaucoup de clubs qui cherchent un entraîneur aujourd’hui. Ce serait un sacré coup pour l’OM de faire Conceiçao. Après il faut être honnête, si un grand club arrive jamais il ne signe à Marseille » a déclaré l’ancien joueur du PSG Jérome Rothen sur les ondes de RMC Sport.

A lire aussi : Mercato, Longoria veut garder 3 cadres, Moumbagna traumatisé, un entraineur étranger proposé… Les 3 infos du jours