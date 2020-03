Mercato : Le clan Thauvin et l’OM pas sur la même longueur d’onde ?

Il a fait son retour à la compétition 6 mois après son opération de la cheville. Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait décider de terminer son contrat avec l’OM…

Il était considéré comme la tête de gondole de l’effectif olympien, champion du monde 2018, Florian Thauvin devait rapporter un gros montant au club olympien. Mais voilà, l’ailier droit s’est blessé et a été éloigné des terrain plus six mois suite à son opération de la cheville. L’international français est lié avec l’OM jusqu’en 2021, et le club olympien n’a pas les moyen de lui proposer une prolongation de contrat. Un départ à minima cet été (un montant de 20M€ est évoqué par France Football) ne serait pas la priorité du joueur. D’autant que son entourage n’aurait pas apprécié la gestion de sa blessure, l’OM ne voulait pas d’opération initialement, selon le journaliste RMC, Florent Germain…

Thauvin, un départ libre en 2021 ?

« Dans l’entourage de Thauvin on estime que son cas personnel a été très mal géré par la direction. La blessure est venue au pire des moments parce que ça va être compliqué de vendre Thauvin à un bon prix cet été. Pas sûr en plus, s’il y a une Ligue des champions, que lui n’ait pas envie de terminer son aventure marseillaise sur une Ligue des champions et donc partir libre en juin 2021 », Florent Germain – Source: RMC