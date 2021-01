Mercato : Le DG d’un club de ligue 1 ferme la porte à l’OM !

C’est clair, l’Olympique de Marseille cherche à se renforcer durant ce mercato hivernal. André Villas Boas a évoqué en conférence de presse les postes où il faudra recruter. L’entraîneur portugais aimerait élargir son effectif avec un attaquant, un latéral droit et gauche…

L’OM est toujours à la recherche d’un latéral droit après le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich. Alors que le club était proche de signer Joakim Maehle en octobre dernier, l’international danois a finalement rejoint l’Atalanta Bergame cet hiver. Cependant le club marseillais aurait activé une nouvelle piste à ce poste du côté de Metz…

Aucune offre de l’om pour centonze

En effet, l’Olympique de Marseille aurait selon la Provence décidé de relancer la piste menant à Fabien Centonze (24 ans) le latéral droit de Metz. Le joueur était déjà au centre de rumeurs concernant l’OM l’été dernier mais le club messin avait repoussé les avances du club marseillais. Le directeur général adjoint du club lorrain Philippe Gaillot a évoqué la rumeur dans le Républicain Lorrain tout en affirmant qu’il n’avait reçu aucune offre pour l’un de ses joueurs. De plus il compte bien garder son effectif au complet…

« On n’a rien eu pour l’instant. Et vu le contexte, je ne vois, honnêtement, pas de club qui puisse se permettre de faire des offres qui révolutionnent tout. Et de notre côté, on a vraiment besoin de stabilité pour que l’équipe tourne ». Philippe Gaillot – Source : Républicain Lorrain (04/01/2020)