Mercato : Le FC Barcelone s’intéresse vraiment à ce défenseur de l’OM (estimé à 25/30M€) ?

Alors que plusieurs éléments de l’OM sont susceptibles de quitter Marseille lors du mercato d’hiver, le FC Barcelone serait réellement intéressé par le recrutement de Boubacar Kamara dès l’été prochain.

Le FC Barcelone devrait procéder à un sérieux renouvellement de son effectif en juin prochain. Alors que l’avenir de Messi reste incertain, le nouveau coach Koeman aurait déjà dans son viseur de défenseur Eric García (Manchester City) et l’attaquant Memphis Depay (Lyon). Pour autant, selon Mundo Deportivo le club catalan serait prêt à investir pour recruter un second défenseur central, le marseillais Boubacar Kamara. Le minot qui joue au milieu de terrain depuis la saison dernière est suivi depuis longtemps par le Barça. De plus, Milan, la Lazio, Manchester City, et le Bayern seraient également sur les rangs.

❗ La secretaría técnica del Barça aconsejará fichar a Kamara ✍ por @MigRicohttps://t.co/7z2mkDbw5Z pic.twitter.com/BI1548znAV — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 11, 2020

Kamara, un transfert inéluctable lors du mercato estival 2021 ?

Le média espagnol estime que le transfert de Kamara est valorisé entre 25 et 30 millions. Cependant, l’intérêt de tous ces clubs pourrait faire monter les enchères. Une situation que le FC Barcelone voudrait éviter, le club pourrait donc tenter de vite régler ce dossier avant que les autres clubs bougent et que le prix monte. L’OM va devoir aussi vite se pencher sur le cas de son milieu / défenseur qui ne disposera que d’un an de contrat à la fin de la saison (2022). Quid d’une prolongation pour mieux transférer le jeune international espoir l’été prochain ?