Pablo Longoria s’active de tous les côtés afin de mettre un groupe de qualité à disposition de Jorge Sampaoli. Au milieu de terrain, il a notamment recruté Mattéo Guendouzi, qui n’est pas arrivé seul…

Mattéo Guendouzi est devenu un joueur de l‘OM cet été. La transaction porte sur un prêt payant de 1M€ avec une option d’achat obligatoire autour de 10M€. Au terme de son prêt, Mattéo Guendouzi quittera Arsenal pour rejoindre l’OM pour 4 ans. À 22 ans, le milieu de terrain est parfaitement conscient de là où il a mis les pieds et il se dit prêt à mouiller le maillot.

je me battrai toujours pour ce maillot – MATTÉO GUENDOUZI

« C’est une immense fierté d’être à l’OM. Je suis très heureux d’être ici, très heureux d’être dans un grand club, un grand club historique tel que l’Olympique de Marseille. Je suis venu ici pour réaliser de belles choses avec ce magnifique projet et ces personnes magnifiques qui sont autour du club, avec une très belle équipe. Je suis venu ici pour gagner des choses. Je suis très heureux d’être à l’Olympique de Marseille aujourd’hui. L’Olympique de Marseille, c’est l’un des plus grands clubs européens. On le sait très bien. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Ce n’est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien l’avoir. C’est une immense fierté d’être ici et je vais représenter au mieux les couleurs du club. Je me battrai toujours pour ce maillot, ces fans, ce club. J’ai vraiment l’intime conviction qu’on va faire de très belles et très grandes choses ici. » Mattéo Guendouzi – Source : Interview OM.fr

Alors que personne ne s’y attendait, son frère rejoint lui aussi l’OM la saison prochaine. À seulement 19 ans, il évolue au même poste que son grand frère, en tant que milieu de terrain. Depuis juillet 2020, Milan Guendouzi évolue à Garde Saint-Ivy Pontivy, pensionnaire de National 3. Par le passé, Milan Guendouzi a eu l’opportunité d’évoluer avec les jeunes du FC Lorient et ceux de l’ESTAC de Troyes.