Mercato : Le grand écart entre l’offre initiale de l’OM et les exigences du clan Lihadji

Le feuilleton entre l’Olympique de Marseille et Lihadji n’a pas encore trouvé son terme. L’Equipe y a consacré un article, expliquant que l’offre initiale de l’OM était trois fois moins importante que les exigences de l’agent de joueur.

La signature d’Isaac Lihadji ne devrait pas arrivée de sitôt à l’Olympique de Marseille. Le jeune joueur formé au club aurait stoppé les négociations avec le directeur sportif. En conférence de presse, André Villas-Boas avait évoqué ce dossier épineux pour l’OM, expliquant que la dernière offre marseillaise a été retirée.

« On ne peut pas rester dans cette position. Son futur est en jeu, il est libre de décider, mais aujourd’hui, on a pris la décision de l’envoyer en réserve jusqu’au moment où il donnera sa réponse. Je ne sais pas si ça peut changer ou non, ça dépend de lui et de son entourage. Notre offre est retirée. S’il demande à rester, on pourra faire une autre proposition »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

L’OM aurait proposé trois fois moins que les exigences de l’agent…

Mais avant cette dernière offre, le club aurait proposé à Lihadji trois fois moins que ce qu’il demandait. Comme l’explique L’Equipe, en juillet dernier, l’Olympique de Marseille avait proposé une offre sortie de la grille « classique », comme pour le dossier Boubacar Kamara qui avait pris du temps en novembre 2016.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM tente de placer Sanson en Bundesliga dès cet hiver ?

Les deux clans auraient réagi de la même façon, en proposant une offre bien au-dessus. Le quotidien sportif affirme que Zubizarreta s’était « raidit » en voyant l’offre de l’agent de Lihadji. Pour le moment, la tendance est plutôt à un départ du joueur. Le LOSC ainsi que Dortmund seraient les deux clubs les mieux placés pour le recruter.