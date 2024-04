Mercato : Le gros message envoyé par Habib Beye à l’OM !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye a réussi sont pari, l’entraîneur du Red Star a faire remonter le club en L2. Le technicien ne se ferme aucune porte et surtout pas celle de l’OM !

Invité ce jeudi soir sur RMC, Habib Beye a évoqué son avenir et a clairement ouvert la porte à l’Olympique de Marseille. « On a l’impression que l’histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera. C’est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? »

L’Olympique de Marseille a eu Habib Beye dans ses rangs. Le défenseur central a marqué une génération de supporters avec ses prestations de grande qualité et son leadership. Maintenant entraîneur, il vient de passer un cap important dans sa nouvelle carrière. En effet, ce vendredi, le club du Red Star où il évolue jouait contre Niort. Les supporters parisiens ont pu féliciter leur coach qui a signé son 100e match sur le banc !

Après la victoire face à son dauphin niortais, le @RedStarFC, son public et le Stade Bauer ont mis à l’honneur leur coach @BeyeHabib qui a passé la barre des 100 matchs à la tête de l’Étoile Rouge. #AllezRedStarFC 💚💪 pic.twitter.com/Yaj3puy1tU — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) April 5, 2024

Les mots très forts d’Habib Beye sur le ramadan !

Le ramadan a débuté il y a presque trois semaines pour les musulmans. Cela concerne quelques joueurs en France et en Ligue 1 mais pourtant, la FFF et la LFP ont été intransigeants à ce sujet : pas de pause pour couper le jeûne durant les matchs et l’interdiction de pratiquer le ramadan pour les joueurs étant appelés avec les Bleus, peu importe la catégorie. Forcément, ces décisions ont créé du débat.

On stigmatise cette religion et on met les gens dans des cases, on est en train de diviser, alors qu’on devrait unir autour de cette logique de religion et de partage

Interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse après un match qui opposait le Red Star à Nancy, le coach Habib Beye s’est exprimé. L’ancien joueur de l’OM dénonce une discrimination religieuse et explique comment il gère cette période avec son équipe :

« Ma position, c’est que je respecte vraiment la foi de mes joueurs, quelle qu’elle soit. J’ai des joueurs qui font le carême en ce moment, c’est 46 jours, c’est différent dans l’approche de cette religion. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on ne voit que les inconvénients. Moi, je ne vois que les avantages. Ça crée de la cohésion, des discussions, une solidarité que, peut-être, les gens ne voient pas sur un terrain de football. Quand on a recruté nos joueurs on savait qui ils étaient humainement, quelle religion ils pratiquaient, on ne s’est pas réveillé la veille du ramadan, rappelle l’ancien défenseur. Notre job, c’est de les accompagner. Ce que je vois, c’est très dur à lire et à entendre. J’appelle ça de la discrimination religieuse (…) parce que si on le fait sur une religion, il faut le faire sur toutes les religions, et ce n’est pas le cas aujourd’hui (…) On stigmatise cette religion et on met les gens dans des cases, on est en train de diviser, alors qu’on devrait unir autour de cette logique de religion et de partage. Ce que je vois, ce sont mes joueurs qui jeûnent, à côté de joueurs qui ne jeûnent pas, il y a un échange, ça rigole, ils partagent les mêmes moments et ça, j’appelle ça de la cohésion (…) Je suis très fier que mes joueurs se retrouvent dans leur foi, quelle qu’elle soit. Ce qui me dérange, c’est de penser que des joueurs ne sont pas performants parce qu’ils font le ramadan. Quand vous regardez mon équipe, aujourd’hui, j’en ai 14 [qui font le ramadan] et 5 qui font le carême. Sur un groupe de 26 joueurs, j’ai 19 joueurs qui sont impliqués dans une religion qui amène à jeûner (…) Ce dont on ne se rend pas compte, c’est qu’à ce moment-là ils se retrouvent avec eux-mêmes, c’est une force supplémentaire pour eux. En aucun cas, mon équipe est impactée par le ramadan ou une autre religion et vous l’avez vu ce soir. J’ai 14 joueurs qui font le ramadan, 6 étaient sur le terrain, qui ont jeûné et coupé le jeûne à 19h10, le match étant à 19h30. Vous avez vu le match de Merwan (Ifnaoui, joueur du Red Star) ? Ça vous donne la réponse à la problématique que tout le monde expose aujourd’hui. »