Mercato : Le LOSC règle plusieurs dossiers, dont Lihadji (OM) ?

Si l’incertitude règne concernant le mercato estival de l’OM, le LOSC aurait déjà une idée bien précise de ses futures opérations. Le jeune Isaac Lihadji, formé à l’OM, devrait bien signer pro une fois la date du 30 juin passée…

Dans un article consacré au mercato du LOSC, RMC explique que le club nordiste ne devrait pas bouleverser son effectif. Deux joueurs sont sur le départ : Victor Osimhen et Gabriel. L’attaquant nigérian pourrait rapporter un chèque compris entre 60 à 80M€, pour le défenseur un départ vers la Premier League, pour une somme d’environ 30M€, serait acté. Zeki Celik et Xeka pourraient partir en cas de belles offres. Nicolas Gaitan lui n’est pas conservé. Enfin Jérémy Pied et Loïc Rémy sont en fin de contrat, mais des négociations pour une prolongation est en cours.

Lihadji lillois dès le premier juillet ?

RMC précise que côté arrivées, « l’annonce officielle de la signature du jeune Isaac Lihadji, qui n’a pas souhaité signer son premier contrat professionnel à l’OM, devrait se faire début juillet, après la fin de son contrat aspirant avec Marseille. » Notre consultant, Jean Charles De Bono nous a confié lundi, que le jeune ailier olympien n’avait pas (encore) signé son contrat au LOSC, cela devrait être fait une fois qu’il aurait terminer son contrat avec l’OM au 30 juin…